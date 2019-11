Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski zwrócił się na Twitterze do Polaków przebywających w Izraelu o zachowanie ostrożności po ostrzale rakietowym Izraela ze Strefy Gazy.

"Ważna informacja dla wszystkich Polaków, przebywających obecnie w Izraelu. Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz" - napisał ambasador.



Skierował na Twittera ambasady Izraela w Polsce, która informuje: "Alarmy rakietowe w południowym i środkowym Izraelu; miliony ludzi kryją się w schronach, szkoły i miejsca pracy zamknięte; Izrael będzie bronił się przed sponsorowanym przez Iran Islamskim Dżihadem, grupą terrorystyczną, która przeprowadziła mnóstwo ataków na naszą ludność".

Syreny alarmowe rozległy się we wtorek w środkowym Izraelu, w tym w Tel Awiwie, w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy - poinformowała izraelska armia. W kierunku terytorium Izraela wystrzelono serię rakiet, które przechwycił system antyrakietowy Żelazna Kopuła.

Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół w południowym oraz środkowym Izraelu i poinstruowało cywilów, aby pozostali w domu i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne, a także dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony.

Ataki rakietowe nastąpiły po precyzyjnym ataku lotniczym izraelskich sił na dom w Strefie Gazy jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Islamski Dżihad.

Islamista Baha Abu Al-Atta zginął wraz z żoną w tym ataku, dokonanym we wtorek ok. 4 rano czasu lokalnego (godz. 3 w Polsce) we wschodniej części Strefy Gazy.