Izrael: Co najmniej 10 rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy

Co najmniej 10 rakiet zostało wystrzelonych w piątek ze Strefy Gazy na terytorium Izraela - poinformowała izraelska armia. Wcześniej od kul izraelskich żołnierzy zginęło pięciu Palestyńczyków.

"Od 10 do 12 rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy w kierunku Izraela" - poinformowano w komunikacie. Dodano, że kilka rakiet zostało przechwyconych przez izraelską tarczę przeciwrakietową. Nie podano, czy ostrzał wyrządził jakieś szkody.

Wcześniej siły izraelskie zastrzeliły pięciu Palestyńczyków i raniły co najmniej 50 osób podczas cotygodniowych protestów wzdłuż granicy między Strefą Gazy a Izraelem. Ofiary to mężczyźni w wieku od 19 do 27 lat.

Palestyńczycy protestują wzdłuż granicy z Izraelem od 30 marca, żądając zniesienia izraelskiej blokady ich terytorium i prawa do powrotu na tereny, z których kiedyś uciekli bądź z których ich wypędzono, gdy w 1948 r. powstało państwo Izrael.

Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia od rozpoczęcia protestów izraelscy żołnierze zabili 212 Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Jeden żołnierz izraelski zginął od kuli palestyńskiego snajpera.