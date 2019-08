Rashida Tlaib i Ilhan Omar - amerykańskie kongresmenki lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej otrzymały zakaz wjazdu do Izraela. Decyzję tę krytykują czołowi demokraci, kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta w 2020 roku, a nawet grupy proizraelskie - czytamy w "The Guardian".

Zdjęcie Amerykańskie kongresmenki Ilhan Abdullahi Omar (z lewej) and Rashida Tlaib (z prawej) /BRENDAN SMIALOWSKI / AFP /AFP

Tlaib i Omar są pierwszymi muzułmankami w Kongresie. Obydwie mocno krytykowały politykę Izraela. Rząd premiera Benjamina Netanjahu zdecydował, że kobiety nie zostaną wpuszczone na teren kraju.



Reklama

Część mediów podkreśla, że do zablokowania zagranicznej wizyty kongresmenek doszło pod wpływem nacisków amerykańskiego prezydenta. "Izrael okazałyby wielką słabość, gdyby pozwolił im na wjazd" - komentował Donald Trump.



Omar: Chodzi też o terytoria palestyńskie

Do decyzji Izraela odniosła się sama Ilhan Omar. Stwierdziła, że to zniewaga dla premiera Benjamina Netanjahu, który uległ presji ze strony Trumpa - czytamy w "The Guardian".



Omar zauważa, że "muzułmański zakaz Trumpa", który wprowadził w życie rząd Izraela, uderza w dwie legalnie wybrane członkinie Kongresu. Kongresmenka podkreśla, że decyzja o niewpuszczeniu ich na teren Izraela "nie tylko hamuje zdolność uczenia się od Izraelczyków", ale też ogranicza kobietom dostęp do terytoriów palestyńskich.



Jak dodała, nie jest to niespodzianką, gdy weźmie się pod uwagę "publiczne wypowiedzi premiera Netanyahu, który konsekwentnie przeciwstawiał się wysiłkom na rzecz pokoju, ograniczał swobodę przemieszczania się Palestyńczyków i reglamentował opinii publicznej dostęp do wiedzy o brutalnych realiach okupacji". Jak dodała, izraelski premier zgadzał się z islamofobicznymi wypowiedziami, jakie głosi Donald Trump.

Rashida Tlaib określiła zaś krok Izraela mianem "słabości".

Głosy oburzenia

Decyzja izraelskich władz wywołała poruszenie wśród amerykańskich polityków. Skrytykowali ją m.in. spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, senatorzy ubiegający się o nominację demokratów w prawyborach: Bernie Sander i Elisabeth Warren, a także były wiceprezydent również startujący w wyścigu o fotel prezydenta - Joe Binden.

Sanders niewpuszczenie Omar i Tlaib określił "oznaką ogromnego braku szacunku". Pelosi napisała, że modli się, "by rząd Izraela zmienił swą decyzję".

Nawet Amerykańska Komisja Spraw Publicznych Izraela - jak pisze "The Guardian", "prawdopodobnie najsilniejsza proizraelska grupa lobbingowa w Waszyngtonie", skrytykowała tę decyzję. "Uważamy, że każdy członek Kongresu powinien móc odwiedzić naszego demokratycznego sojusznika - Izrael, by czerpać doświadczenia z pierwszej ręki" - napisano na Twitterze.

Netanyah: Tlaib i Omar działały na szkodę Izraela

Premier Benjamin Netanyahu bronił decyzji swojego kraju, mówiąc, że celem wizyty demokratycznych kongresmenek było "podżeganie i wyrządzenie szkody Izraelowi". "Nie ma na świecie kraju, który szanuje USA i Kongres Amerykański bardziej niż Izrael" - zapewniał premier w wydanym oświadczeniu.



Netanjahu dodał, że jego rząd rozważy zezwolenie Rashidzie Tlaib, która pochodzi z Palestyny, na odwiedzenie członków rodziny na okupowanym Zachodnim Brzegu, jeśli złoży wniosek z przyczyn humanitarnych.