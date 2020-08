Izrael: Pierwszy samolot pasażerski do ZEA

W poniedziałek (31 sierpnia) z Izraela wystartował pierwszy bezpośredni pasażerski lot z tego kraju do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał serwis AFP. To kolejny krok do normalizacji stosunków między tymi państwami.

Zdjęcie Z Izraela wystartował pierwszy komercyjny pasażerski lot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich /HEIDI LEVINE /PAP/EPA

13 sierpnia Waszyngton i Tel-Awiw poinformowały, że Izrael nawiąże stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zawarto już w tej sprawie umowę, którą negocjowały również USA i na mocy której Izrael zrezygnuje z aneksji części okupowanych terytoriów palestyńskich.

W poniedziałek (31 sierpnia) do Abu Zabi udała się delegacja izraelsko-amerykańska, która ma tam rozmawiać o realizacji zapisów umowy. Do stolicy ZEA polecieli szef izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Meir Ben-Shabbat, Jared Kushner, doradca i zięć prezydenta Donalda Trumpa i doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien.

ZEA będą pierwszym państwem Zatoki Perskiej i trzecim krajem arabskim - po Egipcie i Jordanii - który ustanowi stosunki dyplomatyczne z Izraelem, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Autonomii Palestyńskiej, Iranu i Turcji.