Izrael: Przechwycono łódź z pomocą dla Strefy Gazy

Izrael przechwycił łódź z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Jednostka próbowała przerwać trwającą od 11 lat blokadę morską Strefy, wprowadzoną przez Izrael, gdy władzę w palestyńskiej enklawie przejął radykalny Hamas.

Jak poinformowała izraelska armia, płynąca pod szwedzką banderą łódź "Wolność dla Gazy" została zatrzymana zgodnie z prawem międzynarodowym.

Jednostka, na pokładzie której było 12 osób, skierowała się do izraelskiego portu Aszdod. Był to drugi taki incydent w ostatnich dniach. W poniedziałek Izraelczycy przechwycili norweską łódź płynącą do Gazy.

Według wcześniejszych informacji, w stronę Strefy Gazy wyruszyły z Sycylii trzy łodzie z pomocą humanitarną, przede wszystkim z lekarstwami. Jedna z łodzi musiała zawrócić ze względu na problemy techniczne.

Zorganizowany przez norweskie organizacje pomocowe transport z pomocą humanitarną nosi nazwę “Flotylla Wolności". Aktywistom chodziło nie tylko o dostarczenie pomocy dla Palestyńczyków, ale także o próbę przełamania obowiązującej od 2007 roku izraelskiej blokady Gazy.

Po tym jak władzę w Gazie przejął Hamas, izraelskie władze zabroniły statkom podpływać do palestyńskiej enklawy bliżej niż na 6 mil morskich.