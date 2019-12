65-letni Izraelczyk Arik Lederman został uznany za winnego oplucia polskiego ambasadora w Izraelu Marka Magierowskiego - informuje "The Times of Israel". Mężczyzna się przyznał.

Zdjęcie Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

W maju 2019 roku doszło w Tel Awiwie do incydentu z udziałem ambasadora Marka Magierowskiego. 65-letni Izraelczyk Arik Lederman otworzył drzwi samochodu dyplomaty i dwukrotnie go opluł. Mężczyzna utrzymuje, że nie wiedział, kto podróżuje autem. Lederman przyznał się do winy i poszedł na ugodę.



Reklama

Do zdarzenia doszło w okresie wzmożonego sporu dyplomatycznego pomiędzy Izraelem i Polską. Jak informuje "The Times of Israel", adwokat Izraelczyka twierdzi, że Arik Lederman udał się do polskiej ambasady, aby zapytać o restytucję mienia pozostałego w Polsce po Holokauście. Mężczyzna utrzymuje, że pracownik ambasady zwrócił się do niego w sposób obelżywy i odmówił mu wstępu. Członek personelu miał wypowiedzieć długie zdanie po polsku, w którym pojawiło się słowo "Żyd". Jak podkreśla gazeta, nie jest jasne, czy Lederman mówi po polsku. Nagranie z monitoringu ambasady nie potwierdza wersji o tym, że pracownik obrażał 65-latka.

Jak czytamy w the "Jerusalem Post" po tym, jak odmówiono mu wejścia do ambasady, Izraelczyk miał iść po drodze przed siedzibą polskiego przedstawicielstwa. Jak twierdzi, podjechał do niego samochód i zatrąbił, co go przestraszyło. Mężczyzna zatrzymał samochód i zaczął uderzać w jego dach. Myślał, że w środku siedzą pracownicy ambasady. Okazało się jednak, że to sam ambasador.

Marek Magierowski zdecydował się uchylić okno i sfotografować agresywnego mężczyznę. Jak twierdzi, jedyne, co był w stanie zidentyfikować wśród krzyków Ledermana, to "polski, polski". Izraelczyk otworzył drzwi i dwukrotnie splunął na ambasadora. Później miał się oddalić.

Po tym, jak Magierowski zawiadomił policję, mężczyzna został aresztowany. Jak informowała agencja Reutersa, Lederman usłyszał zarzut napaści i gróźb karalnych. Prezydent Andrzej Duda nazwał to zdarzenie antypolskim aktem, a premier Mateusz Morawiecki ksenofobicznym aktem agresji. Ostatecznie sąd uznał całe wydarzenie za awanturę drogową. W sprawie osiągnięta została ugoda, w ramach której prokuratura w zamian za przyznanie się do winy wycofała zarzut gróźb karalnych. Sąd poinformował, że gdyby nie fakt zaangażowania w zajście polskiego ambasadora, Izraelczyk nie zostałby aresztowany. Arik Lederman przyznał się do winy i przeprosił Magierowskiego. Ostateczna kara dla mężczyzny zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.