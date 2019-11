Jan Paweł II doktorem Kościoła? Jest na to szansa

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik przebywający w Rzymie na konferencji pt. "30 lat bez Muru Berlińskiego", zorganizowanej przez włoskie stowarzyszenie katolickie Alleanza Cattolica prosi o modlitwę i działania, aby św. Jan Paweł II został ogłoszony doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

Zdjęcie Jan Paweł II /Wojtek Laski /East News

Ks. Rytel-Andrianik w swoim wykładzie przypomniał, że św. Jan Paweł II spełnia trzy warunki, by zostać ogłoszonym doktorem Kościoła: został ogłoszony przez Kościół świętym, wyróżnia się wyjątkowym stopniem świętości i jego przesłanie teologiczne jest aktualne w każdym czasie.

Rzecznik KEP zauważył również, że 27-letni pontyfikat papieża Wojtyły przypadł na czas wielkich przemian w Europie i na świecie, ale jego nauczanie nawiązuje do bieżących kwestii, jak godność człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci, właściwe korzystanie z wolności, godność pracy ludzkiej, towarzyszenie młodym w rozeznawaniu powołania, wartość modlitwy i cierpienia, godność ludzkiego ciała i miłości, rodzina chrześcijańska.



"W duchu listu przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego do papieża Franciszka, zwracam się z prośbą o modlitwę i działania, aby św. Jan Paweł II mógł być ogłoszony doktorem Kościoła i współpatronem Europy" - powiedział ks. Rytel-Andrianik.



Z kolei ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański wygłosił wykład nt. roli św. Jana Pawła II w upadku Muru Berlińskiego i jego zasług w tym doniosłym wydarzeniu, które zmieniło oblicze dotychczas podzielonej Europy.