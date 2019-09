Co najmniej dwie osoby zginęły, a 19 zostało rannych po przejściu tajfunu Tapa, który szalał w sobotę nad prefekturą Okinawy - podał japoński nadawca telewizyjno-radiowy NHK. Odwołano 302 loty. W nocy z soboty na niedzielę tajfun przesunął się nad wyspę Kiusiu.

Zdjęcie Tapa jest 17 tajfunem, który powstał nad Pacyfikiem i uderzył w wyspiarską Japonię w tym roku /KOREA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION HANDOUT /PAP/EPA

Według prognoz Japońskiej Agencji Metereologicznej tajfun Tapa przesunie się w niedzielę nad grupę wysp Cuszima położonych pośrodku Cieśniny Koreańskiej. Tapa ma wtedy osiągnąć prędkość 162 km na godz.

W niedzielę spodziewane są opady do 400 mm na południu i do 300 mm na północy wyspy Kiusiu w okresie od godz. 18 w sobotę do godz. 18 w niedzielę - podaje agencja Kyodo.

Tapa już w sobotę częściowo pustoszył wyspę Kiusiu, która jest jedną z czterech głównych wysp Japonii obok Honsiu, Sikoku i Hokkaido (Okinawa jest jedyną prefekturą w Japonii, która nie leży na obszarze żadnej z nich). Dwie ofiary śmiertelne tajfunu: 60-letni mężczyzna i kobieta o nieustalonym wieku, zginęły w sobotę w prefekturze Miyazaki, znajdującej się właśnie na Kiusiu.

Główny producent i dostawca energii elektrycznej na Okinawie - Okinava Electric Power Co. - poinformował, że ponad 40 tys. domów w tej prefekturze jest pozbawionych prądu. Nie działa komunikacja. Odwołano wszystkie rejsy lotnicze do i z Okinawy.

Przybliżanie się Tapy do wyspy Kiusiu również pociągnęło za sobą konieczność odwołania części rejsów obsługiwanych w tamtejszych portach lotniczych. Regionalna kolej J.R. Kyushi - zapewniająca połączenia międzymiastowe na tej wyspie i połączenia promowe z Koreą, zawiesiła kursowanie części pociągów i promów.

Tapa jest 17 tajfunem, który powstał nad Pacyfikiem i uderzył w wyspiarską Japonię w tym roku. Na początku września co najmniej trzy osoby zginęły, a 40 zostało rannych z powodu tajfunu Faxai, który uderzył m.in. w aglomeracje Tokio. Wystąpiły wtedy zakłócenia komunikacyjne; wstrzymano wiele pociągów i odwołano ponad 170 lotów.