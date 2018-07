Japonia: Pielęgniarka mogła zabić nawet 20 osób

31-letnia letnia pielęgniarka Ayumi Kuboki, podejrzewana o zabójstwo 88-letniego pacjenta, została w środę aresztowana. Jak podają japońskie media, kobieta mogła zabić nawet 20 osób, wstrzykując im dożylnie substancje chemiczne.

Japońska policja ustaliła, że Kuboki wprowadziła do kroplówki 88-latka substancję chemiczną wykorzystywaną do produkcji detergentów i kosmetyków. Do zdarzenia doszło w 2016 roku w jednym z tokijskich szpitali. Podobnie kobieta miała postąpić w przypadku przynajmniej 20 pacjentów.

31-latka twierdzi, że trudno jej było poradzić sobie ze śmiercią, do której doszło na jej zmianie, a wstrzyknięcie środka chemicznego pozwalało jej na kontrolowanie umieralności.

Policja poza śmiercią 88-latka bada także śmierć dwóch innych pacjentów. Mężczyźni zmarli w wieku 78 i 89 lat.

Podejrzana przebywa obecnie w areszcie.