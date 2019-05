Samochód wjechał w środę w Japonii w grupę dzieci w wieku przedszkolnym, które z opiekunami wracały z wycieczki. Dwoje dzieci zginęło, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwoje krytycznie - poinformowała japońska telewizja NHK.

Zdjęcie Japonia: Samochód wjechał w grupę przedszkolaków; dwoje dzieci zginęło (zdjęcie ilustracyjne) /AFP

Wszystkie dzieci i dwoje opiekunów zostało odwiezionych do szpitala, ale dwójka z nich - chłopczyk i dziewczynka - zmarli wkrótce potem.

Reklama

W telewizji pokazano zdjęcia dwóch obróconych samochodów w przeciwległych rogach skrzyżowania oraz jaskrawe plecaki porozrzucane po chodniku. Dzieci wracały z wycieczki nad jeziorem.

Obie kobiety kierujące samochodami, które się zderzyły, zostały zatrzymane. Jedna miała 62 lata, a druga była o 10 lat młodsza.

Agencja Reutera wskazuje, że w ostatnim czasie w Japonii dochodziło do serii śmiertelnych wypadków samochodowych z udziałem starszych kierowców. W kwietniu kobieta i jej trzyletnia córeczka zginęły pod kołami samochodu prowadzonego przez 87-latkę. Wypadki te zrodziły pytania o to, do jakiego wieku można prowadzić pojazdy w starzejącym się japońskim społeczeństwie.