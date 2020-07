Jeden z emiratów arabskich żąda zwrócenia muzułmanom katedry w Kordobie

Jeden z emiratów arabskich zażądał zwrócenia muzułmanom słynnej katedry w Kordobie, dawnego meczetu - poinformowała hiszpańska telewizja Antena3.

Zdjęcie Katedra w Kordobie /Cezary Wojtkowski /Agencja FORUM

Telewizja powołała się na deklaracje władcy emiratu Szardża, Sultana III ibn Muhammada al-Kasimiego z wywiadu dla Sharjah News. Szardża to drugi co do wielkości po Dubaju emirat, uznany za najbardziej konserwatywny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jedyny przestrzegający szariatu.

Reklama

Sultan III uznał w wywiadzie, że po przekształceniu w tureckim Stambule dawnej katedry, a później muzeum Hagia Sophia w meczet, czas na rewindykację przez muzułmanów katedry w Kordobie, zwanej Mezquita Catedral (meczet-katedra).

"Żądamy zwrotu meczetu w Kordobie"

"Żądamy zwrotu meczetu w Kordobie, gdyż jest własnością muzułmanów i został przekazany Kościołowi jako prezent, a nie jest on tego prezentu wart" - powiedział emir, cytowany w piątek przez Antena3.

W sobotę dziennik "El Confidencial" opublikował obszerny artykuł na temat "szejka Kasimiego, który chce odzyskac meczet w Kordobie". Według dziennika emir Szardży przychyla się do współużytkowania katedry przez muzułamanów i chrześcijan jako miejsca modlitwy.

Polemika wokół własności Mezquita Catedral trwa od dawna, co najmniej od 2004 r., kiedy jeden z hiszpańskich przywodców muzułmańskich Muhammad Manan oświadczył, że władze powinny "zwolnić" dla muzułmanów meczet w Kordobie.

"W meczecie w Kordobie zmieścimy się wszyscy"

Jeden z najbardziej wpływowych wśrod hiszpańskich muzułmanów imam Marbelli Allal Ahmed Bachar zapewnił w wywiadzie dla "El Confidencial" w kwietniu br., że "islam nie usprawiedliwia przemocy i tylko interesy ekonomiczne doprowadzają do braku zaufania międzykulturowego". "W meczecie w Kordobie zmieścimy się wszyscy - podkreślił. - Ważne jest, aby obie religie się rozumiały, jednoczy nas jeden Bóg".

Imam oświadczył wtedy, że "kilka miesięcy temu rozmawiał na ten temat z papieżem Franciszkiem w Rzymie" i ten przyznał mu rację. "Jest jeden Bóg dla ludzkości. Jednoczy nas miłość, którą do niego wyznajemy. Meczet czy katedra? Nieważne, jak się nazywa" - stwierdził.

Biskup protestuje

Biskup Kordoby Demetrio Fernandez wielokrotnie zapowiadał, że nie pozwoli wspólnotom muzułmańskim na odbywanie modłów w katedrze. Według hierarchy, taki "nieodpowiedzialny" pomysł doprowadziłby do usunięcia katolików ze świątyni. Według biskupa katedra należała do chrześcijan przez 16 wieków, podczas gdy muzułmanie okupowali ją przez 400 lat.

Katedra zajmuje budynek, który był kiedyś meczetem. Powstał on w VIII wieku na miejscu katolickiego kościoła z czasów Wizygotów, zburzonego w wyniku arabskiej inwazji na Hiszpanię w 711 r.

Do końca X wieku w meczecie mogli modlić się także chrześcijanie i żydzi, do czasu kiedy kalif Al-Mansur uczynił go wyłącznie islamskim miejscem kultu. W wyniku rekonkwisty meczet stał się w 1236 r. katedrą katolicką. Kościół zachował strukturę budynku, który został częściowo przebudowany na gotycko-renesansową katedrę. Katedra-meczet w Kordobie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.