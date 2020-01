Mniej więcej jedna trzecia australijskiej Wyspy Kangura została zniszczona przez pożary. Amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała zdjęcia satelitarne ogarniętej żywiołem wyspy i nazwała sytuację katastrofą ekologiczną. Według NASA, ogień strawił 155 tys. hektarów roślinności na wyspie.

Zdjęcie Jedna trzecia australijskiej Wyspy Kangura zniszczona przez pożary /NASA Earth Observatory /PAP/EPA

Wyspa Kangura to trzecia co do wielkości wyspa Australii. Jest położona w odległości około 100 km na południowy-zachód od Adelaide.

Reklama

Na wyspie znajduje się kilka rezerwatów przyrody, w których chronione są naturalna roślinność i zwierzęta regionu - m.in. lwy morskie, misie koala i zagrożone wyginięciem gatunki ptaków.

Wyspa Kangura może poszczycić się też kolonią liguryjskich pszczół miodnych.

Pustoszące wyspę pożary buszu zostały wywołane przez uderzenia piorunów w Flinders Chase - największym i najbardziej znanym parku narodowym w zachodniej części Wyspy Kangura.