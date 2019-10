Jedna z 39 ofiar, których ciała znaleziono w ciężarówce w Wielkiej Brytanii, może pochodzić z Wietnamu - przekazała w piątek wietnamska obrończyni praw człowieka. Wcześniej informowano, że wszystkie ofiary pochodziły z Chin.

Zdjęcie Wielka Brytania: Zwłoki 39 osób w przyczepie ciężarówki /UK Pool/Associated Press /East News

26-letnia Pham Thi Tra My wysłała SMS do matki, w którym napisała, że nie może oddychać. Było to w tym samym czasie, kiedy ciężarówka była w trasie z Belgii do Wielkiej Brytanii - poinformowała Hoa Nghiem z wietnamskiej organizacji praw człowieka Human Rights Space.

"W wiadomościach powiedzieli, że wszystkie 39 osób pochodziło z Chin, ale rodzina Tra próbuje zweryfikować, czy wśród nich jest ich córka" - napisała na Twitterze. Wyraziła przypuszczenie, że w ciężarówce mogło być więcej osób pochodzących z Wietnamu.

W piątek brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch kolejnych osób w związku z ciałami w ciężarówce. Mężczyzna i kobieta pochodzą z Warrington w północnej Anglii. Tam też zostali ujęci - precyzują media.

Trwają przesłuchania pochodzącego z Irlandii Północnej kierowcy ciężarówki.