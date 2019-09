Lekarzom nie udało się uratować 10-letniej Lily Avant - informuje "The Independent". Dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak do jej organizmu dostał się groźny pierwotniak - Naegleria Fowleri. Śmierć 10-latki potwierdziła w mediach społecznościowych szkoła, do której uczęszczała.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do tragicznego zdarzenia doszło 8 września w amerykańskim stanie Teksas. 10-letnia Lily Avant po kąpieli w rzece zaczęła narzekać na silny ból głowy. Początkowo lekarze sądzili, że dziecko nabawiło się zwykłej infekcji i przepisali leki nawadniające i zbijające gorączkę. Gdy jednak stan Lily zaczął gwałtownie się pogarszać, 10-latka trafiła do szpitala dziecięcego w teksańskim Fort Worth. Badania tam przeprowadzone wykazały w jej organizmie obecność "rzadkiej, agresywnej ameby" - Naeglerii Fowleri.

Groźny pierwotniak miał przedostać się do organizmu Lily przez nos, skąd następnie trafił do mózgu.

Jak donosi "The Independent", 10-latki nie udało się uratować.

O śmierci Lily poinformowała w mediach społecznościowych także szkoła, do której uczęszczała. "Lily była absolutnym błogosławieństwem dla naszej szkoły. Była wybitną uczennicą, ale co ważniejsze, była niesamowitą osobą i przyjacielem dla wszystkich" - napisano.

Naeglerii Fowleri wywołuje ostre pierwotniakowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Według statystyk, w latach 1962-2018 w Stanach Zjednoczonych zanotowano 145 przypadków zakażenia amebą, która zaatakowała organizm Lily. Przeżyły tylko cztery osoby.