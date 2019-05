Jeremy Corbyn: Decyzja Teresy May o rezygnacji jest słuszna

Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn powiedział w piątek, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May podjęła "słuszną" decyzję, zapowiadając rezygnację ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, i dodał, że "wreszcie zaakceptowała to, co kraj widział od miesięcy".

Zdjęcie Jeremy Corbyn

Corbyn w krótkim oświadczeniu ocenił, że May "była niezdolna do rządzenia (krajem), podobnie jak jej podzielona i dezintegrująca się partia", i dodał, że istniejące "niesprawiedliwości społeczne, z którymi przed trzema laty obiecała walczyć, są dzisiaj jeszcze większe".

"Partia Konserwatywna kompletnie zawiodła w kwestii realizowania interesu narodowego ws. brexitu i nie jest w stanie poprawić życia ludzi ani poradzić sobie z najpilniejszymi potrzebami" - powiedział.

Odnosząc się do procesu wyboru następcy May, szef laburzystów oświadczył: "ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, są tygodnie dalszych walk pomiędzy konserwatystami i jeszcze jeden niemający mandatu wyborczego premier".

"Ktokolwiek zostanie nowym liderem Partii Konserwatywnej będzie musiał pozwolić ludziom na zdecydowanie o przyszłości naszego kraju przez natychmiastowe wybory parlamentarne" - przekonywał.

W krótkiej wypowiedzi dla telewizji Corbyn dodał, że "jest w stanie zrozumieć stres, przez jaki przechodzi" May, ale słuchając jej porannego przemówienia o sukcesach jej kadencji, nie mógł rozpoznać w tym obrazie "rzeczywistości kraju".

"Kiedy ONZ publikuje raport, w którym pisze, że 14 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii żyje w ubóstwie, a 130 tys. dzieci mieszka w domach, które nie dają im poczucia bezpieczeństwa, to myślę, że musimy uznać, że potrzebujemy zmiany kierunku. Ona tego nie zaoferowała i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby zrobił to jej następca" - mówił.

Zdjęcie Theresa May

"Powinniśmy być jej wdzięczni"

W innym tonie wypowiedział się były premier z ramienia Partii Pracy Tony Blair, który w krótkim komunikacie wyraził uznanie dla ustępującej szefowej rządu.

"Choć głęboko nie zgadzaliśmy się ws. brexitu, to nigdy nie miałem wątpliwości, że Theresa May działała, mając jak najlepsze intencje i robiła to z dobrego serca. (May) jest i była poświęcającym się państwowcem i powinniśmy być wdzięczni za jej służbę" - napisał.

Przemówienie Theresy May

May zapowiedziała w piątek, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, co uruchamia proces wyboru jej następcy. Nowy szef torysów przejmie po niej także urząd premiera.

Przemawiając na Downing Street, May przyznała: "To jest i zawsze będzie źródłem głębokiego żalu, że nie byłam w stanie zrealizować brexitu". Jak jednak wskazała, po trzykrotnym odrzuceniu proponowanego przez nią porozumienia w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej stało się dla niej jasne, że "w najlepszym interesie tego kraju" leży zmiana na stanowisku premiera.

Z Londynu Jakub Krupa