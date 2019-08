W pobliżu popularnej wśród turystów starożytnej Petry nieznani sprawcy otworzyli ogień do autobusu, którym podróżowali turystyczni przewodnicy. Na szczęście nikt nie został ranny - podaje jordańska agencja prasowa.

Zdjęcie Popularna wśród turystów Petra /Szymon Laszewski /FORUM

Jak podają zagraniczne agencje, sprawcy ostrzelali autobus, w którym nie było turystów. Ich motywy nie są znane.



Petra to bardzo popularna, wśród przyjeżdżających do Jordanii, atrakcja turystyczna. Ruiny miasta Nabatejczyków znajdują się w południowo-zachodniej Jordanii. Petra położona jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga wśród skał.