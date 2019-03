Juan Guaido, lider opozycji Wenezueli, który ogłosił się tymczasowym prezydentem, wezwał w sobotę swoich zwolenników do "Operacji wolność" i marszu na pałac prezydencki w Caracas, by obalić władze prezydenta Nicolasa Maduro.

Zdjęcie Juan Guaido /Yuri Cortez /AFP

"Idziemy do Miraflores (pałacu prezydenckiego w Caracas-PAP) i odbierzemy z powrotem to, co należy się narodowi" - powiedział Guaido do tysięcy swoich zwolenników w mieście Valencia na północy Wenezueli.

"Dziś zaczyna się nowy etap organizacji" - dodał. Lider opozycji nie podał jednak konkretnej daty marszu.

Po przemowie Guaido napisał na Twitterze, że "przyszłość i demokracja są nasze". Oskarżył też rząd Maduro o stworzenie "nieludzkiego systemu" i kryzys gospodarczy.

Już od ponad miesiąca w Wenezueli trwa stan dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko Maduro Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę Maduro za nielegalną.

Wiele krajów, w tym USA i większość państw UE, uznało Guaido za prawowitego prezydenta. Nowego status quo nie zaakceptowała Rosja, która oznajmiła, że uważa Maduro za jedynego prawowitego prezydenta Wenezueli.