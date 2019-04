Juncker i Tusk gratulują Zełenskiemu

Jean-Claude Juncker i Donald Tusk w imieniu Unii Europejskiej pogratulowali w poniedziałek Wołodymyrowi Zełenskiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich na Ukrainie, ale zarazem dali mu do zrozumienia, że oczekują kontynuowania reform i w szczególności walki z korupcją. Zwycięstwa Zełenskiemu pogratulowali już m.in. prezydent RP Andrzej Duda, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel

Zdjęcie Wołodymir Zełenski /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

We wspólnym liście do Zełenskiego przewodniczący Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej wyrazili zadowolenie ze sposobu przeprowadzenia wyborów na Ukrainie, zwłaszcza, że część jej terytoriów na wschodzie kraju znajduje się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Zarazem podkreślili, że przed tym krajem wciąż jeszcze długa droga do zapewnienia tych postulatów, których domagali się uczestnicy protestów przeciwko ówczesnemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi na początku 2014 r.

"Znaczący postęp nastąpił w ciągu pięciu lat od ukraińskiej Rewolucji Godności. I wiele pozostaje do zrobienia, aby pokojowa, demokratyczna i dostatnia Ukraina, czego domagali się jej obywatele, w pełni stała się rzeczywistością" - napisali Juncker i Tusk.

"Może pan liczyć, że UE będzie mocno wspierać ukraińską drogi reform, w tym konsolidację rządów prawa, walkę z korupcją, utrzymywanie stabilności makrofinansowej i kontynuowanie niezbędnych reform w sektorze energetycznym" - dodali, wskazując na najważniejsze wyzwania stojące przed prezydentem-elektem. "Może pan także liczyć na dalsze, niezmienne wsparcie UE dla ukraińskiej suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej" - zapewnili.



Gratulacje płyną z wielu stron

"Stabilizacja Ukrainy oraz pokojowe rozwiązanie konfliktów leżą mi na sercu równie mocno jak wprowadzanie w życie reformy wymiaru sprawiedliwości, decentralizacja czy walka z korupcją. Rząd federalny będzie w dalszym ciągu wspierał prawo Ukrainy do suwerenności i integralności terytorialnej" - napisała o ukraińskiego prezydenta-elekta kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Zapewniła też, że chętnie spotka się z Zełenskim w Berlinie po objęciu przez niego urzędu. Na kilka dni przed drugą turą Merkel przyjęła w Berlinie ubiegającego się o reelekcję prezydenta Petra Poroszenkę, co zostało odebrane jako udzielenie mu swojego wsparcia.

"Cieszę się na kontynuowanie z Panem dobrej współpracy Austrii i Ukrainy" - napisał Kurz na Twitterze.

W komunikacie przekazanym agencji APA szef rządu przypomniał, że Austria jest jednym z największych inwestorów na Ukrainie i dlatego zależy jej na korzystnym rozwoju gospodarczym tego kraju. "Zachęcam prezydenta Zełenskiego do kontynuowania niezbędnych reform, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie korupcji" - podkreślił Kurz.

W kontekście zbrojnego konfliktu na wschodzie Ukrainy, Kurz wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w realizacji mińskich porozumień pokojowych. Zaznaczył też, że Austria nie uznaje sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji Krymu przez Rosję i zażądał uwolnienia ukraińskich żołnierzy przetrzymywanych w Rosji od czasu incydentu w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej.

"Austria popiera sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i domaga się przywrócenia integralności terytorialnej (Ukrainy)" - oświadczył Kurz.

Zełenski zwycięża na Ukrainie

Jak poinformowała w poniedziałek ukraińska centralna komisja wyborcza, po przeliczeniu 95 proc. głosów oddanych w niedzielnej drugiej turze wyborów, komik telewizyjny Wołodymir Zełenski uzyskał 73,17 proc. poparcia, zaś ubiegający się o reelekcję dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko - 24,5 proc.