Dwaj najwyżsi rangą żyjący przywódcy Czerwonych Khmerów zostali w piątek uznani przez międzynarodowy trybunał za winnych ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych prawie cztery dekady po obaleniu tego krwawego i brutalnego reżimu w Kambodży.

Zdjęcie Nuon Chea przywieziony do sądu /AFP

Nadzwyczajne Izby Sądu Kambodży (ECCC), czyli trybunał działający pod patronatem ONZ, poinformował, że 92-letni główny ideolog Czerwonych Khmerów, zwany Bratem Numer Dwa, Nuon Chea i były prezydent Demokratycznej Kampuczy Czerwonych Khmerów 87-letni Khieu Samphan zostali skazani na dożywocie.

W Kambodży nie ma kary śmierci.

Nuon Chea został uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa przeciwko muzułmanom Czam i Wietnamczykom. Khieu Samphana uznano winnym ludobójstwa przeciwko Wietnamczykom zgodnie z zasadą współodpowiedzialności; sąd uznał jednak, że nie jest on winny ludobójstwa przeciwko muzułmanom Czam z powodu braku dowodów.

Ci dwaj przywódcy Czerwonych Khmerów zostali już w sierpniu 2014 r. skazani na dożywocie za zbrodnie wojenne popełnione w latach 70.; wyrok ten został utrzymany w mocy w 2016 r. w postępowaniu odwoławczym - podaje agencja AFP. Ich drugi proces rozpoczął się w lipcu 2014 r. Dotyczył on zarzutów ludobójstwa Wietnamczyków i muzułmańskiej mniejszości Czamów, przymusowych małżeństw i gwałtów popełnianych przez Czerwonych Khmerów, a także zbrodni, do których dochodziło w obozach pracy i więzieniach.

Nuon Chea jako prawa ręka przywódcy Czerwonych Khmerów Pol Pota odpowiadał za najbardziej radykalne działania zbrodniczego systemu.

Khieu Samphan jako jeden z niewielu przedstawicieli reżimu kontaktował się ze światem. Po wietnamskiej interwencji wojskowej w 1979 r. Samphan, który zawsze podkreślał swoją "niewiedzę na temat tego, co rzeczywiście działo się w kraju", był premierem rządu Czerwonych Khmerów na uchodźstwie.

Na salę rozpraw Nuon Chea został przewieziony karetką pogotowia, a Khieu Samphan vanem z pobliskiego więzienia. Więzienie i gmach sądu zostały zbudowane specjalnie na potrzeby trybunału, oficjalnie nazywanego Nadzwyczajnymi Izbami Sądu Kambodży.

Obaj oskarżeni byli obecni, gdy sędzia Nil Nonn otworzył rozprawę, ale Nuon Chea cierpi na problemy z sercem, więc zezwolono mu później na przejście z sali rozpraw do innego pomieszczenia. Khieu Samphan był obecny podczas całej rozprawy i gdy odczytywano wyrok, stał, wspomagany przez ochroniarzy, nie pokazując jednak żadnych emocji - podaje agencja Associated Press.

Na sali było obecnych również kilkaset osób, w tym członkowie mniejszości muzułmańskiej Czam i mnisi buddyjscy - informuje AFP.

Ocenia się, że w okresie rządów Czerwonych Khmerów w latach 1975-79 w rezultacie braku opieki medycznej, pracy ponad siły oraz masowych egzekucji zginęło ponad 1,7 mln osób - prawie jedna czwarta ludności kraju. Wiele z tych ofiar zmarło z głodu.

Czerwoni Khmerzy byli ekstremistycznym ugrupowaniem komunistycznym, które łączyło ideologię komunistyczną z khmerskim nacjonalizmem. Po przejęciu władzy w Kambodży w 1975 r. nazwę kraju zmienili na Demokratyczna Kampucza. Krwawe rządy Czerwonych Khmerów trwały do 1979 roku. Wyparci przez wojska wietnamskie ze stolicy kraju Phnom Penh, wycofali się do dżungli i kontynuowali wojnę partyzancką aż do 1998 roku.