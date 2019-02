Kanada: Piętnasta ludzka stopa w ciągu 12 lat

Od 2007 roku na brzegach Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Kanady) znajdowane są ludzkie stopy. Policja informuje o piętnastym takim "znalezisku" i apeluje o pomoc opinii publicznej w zidentyfikowaniu jej byłego właściciela - czytamy w "The Independent".

Pojedyncza ludzka stopa została znaleziona w Vancouver 3 września ub. roku. Jak podaje "The Independent", testy DNA wykazały, że nie odpowiada ona żadnym profilom w bazie danych osób zaginionych w Kanadzie.

Poprzednie stopy, jak stwierdzono, należą do zaginionych, ale pięć pozostaje niezidentyfikowanych. Po przeprowadzeniu testów na szczątkach, osiem z nich utworzyło cztery pary.

Policja informuje, że stopa należała do mężczyzny, który zmarł w wieku poniżej 50 lat. Mężczyzna miał na sobie jasnoszare buty Nike Free RN z czarnym logo marki i białą podeszwą, białymi sznurowadłami i niebieską skarpetką. "But był męski rozmiar US 9,5 z wkładką OrthoLite " - czytamy.

Obuwie wyprodukowano w okresie od 1 lutego do 17 kwietnia 2017 r.

Stopy znajdowane w Kolumbii Brytyjskiej wywołały spekulacje na całym świecie. Niektórzy powiązali znaleziska z klęskami żywiołowymi, takimi jak tsunami z 2004 roku. Inni uważają, że są one powiązane z seryjnym mordercą lub zorganizowaną grupą przestępczą.