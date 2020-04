Liczba ofiar strzelaniny w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja w nocy z soboty (18 kwietnia) na niedzielę (19 kwietnia) wzrosła do 23 i nadal może się zmienić - poinformowała we wtorek policja. Wśród ofiar jest 17-latka. Pozostałe były osobami dorosłymi.

Kanadyjska Królewska Policja Konna (RCMP) w Nowej Szkocji bada 16 miejsc zbrodni w miejscowościach Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie/Milford oraz w Enfield - czytamy w komunikacie RCMP. Mowa jest też o więcej niż pięciu spalonych budowlach oraz o spalonych pojazdach.

We wtorek potwierdzono również, że sprawca strzelaniny zmarł w wyniku postrzału przez policję po tym, gdy został zlokalizowany na stacji benzynowej w Enfield po ponad 12-godzinnym pościgu. Śledczy nadal próbują ustalić motywy oraz czy strzelanina była przez podejrzanego zaplanowana.

Tragiczne wydarzenia rozpoczęły się od strzelaniny w Portapique w sobotę przed północą. Następnie podejrzany przemieszczał się na terenie prowincji, pozostawiając za sobą płonące budynki i kolejne ofiary. Po ponad 12-godzinnym pościgu policyjnym podejrzany został unieszkodliwiony w niedzielę przed południem w Enfield, ok. 90 km na południe od Portapique.

Nowa Szkocja to prowincja na atlantyckim wybrzeżu Kanady o populacji 923,5 tys. ze stolicą w Halifax. Portapique to miejscowość zamieszkana przez mniej niż 100 osób, położona ok. 130 km na północ od Halifax.

