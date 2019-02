Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel poinformowała w piątek, że zamknie swoją stronę na Facebooku. Jako powód podała to, że nie jest już przewodniczącą CDU. Zachęciła jednak do śledzenia jej działalności na Instagramie.

Zdjęcie Angela Merkel /AFP

"Jak państwo wiedzą, nie jestem już przewodniczącą CDU. W związku z tym zamknę swoją stronę na Facebooku" - oświadczyła Merkel w nagraniu wideo opublikowanym na działającym jeszcze profilu. Szefowa niemieckiego rządu podziękowała społeczności z Facebooka za wsparcie i zachęciła do śledzenia jej pracy za pośrednictwem strony internetowej rządu i konta na Instagramie. Profil Angeli Merkel na Facebooku obserwuje 2,5 mln użytkowników.



Oprócz kronik dotyczących pracy 64-letniej polityk użytkownicy Facebooka mogli znaleźć na jej stronie kilka prywatnych informacji. Wśród nich m.in. taką, że Richard Wagner i Beatlesi należą do jej ulubionych muzyków. Natomiast marzeniem najpotężniejszej kobiety na świecie (tytuł przyznawany Merkel przez magazyn "Forbes" od 2006 roku, z przerwą na rok 2010) jest podróż Koleją Transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku.

Angela Merkel od ponad 13 lat stoi na czele niemieckiego rządu. Przez prawie 19 lat była przewodniczącą CDU. W październiku 2018 roku, po słabych wynikach swojego ugrupowania w wyborach do landtagu w Hesji, zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję na stanowisko szefowej partii. Od 7 grudnia ubiegłego roku na czele chadeckiego ugrupowania stoi Annegret Kramp-Karrenbauer.