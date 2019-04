Kandydat na szefa KE chce wzmocnienia kontroli praworządności

W opublikowanym w piątek wywiadzie kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber zapowiedział, że w razie objęcia tego stanowiska rozciągnie kontrolę praworządności na wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Zdjęcie Manfred Weber /AFP

"Obecna procedura zapisana w artykule 7 traktatu unijnego nie mogła zapobiec temu, co stało się w Polsce, na Węgrzech czy w Rumunii. To dlatego proponuję ulepszenie mechanizmu egzekwowania praworządności, by stał się bardziej niezależny i bardziej skuteczny. Jeśli zostanę przewodniczącym KE, utworzę złożony z byłych sędziów komitet ekspertów do opracowywania corocznych raportów dotyczących wszystkich państw członkowskich UE, a nie tylko wschodnioeuropejskich" - powiedział agencji BNS przebywający z wizytą na Litwie Weber.

"Powinniśmy oddzielić te kwestie od polityki i pozwolić je rozstrzygać ekspertom oraz sędziom. Zgadzam się z pomysłem, by w takich procedurach kary były powiązane z funduszami europejskimi" - dodał.

"Uważam, że dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich Litwinów nie do przyjęcia jest to, by kraje otrzymywały z budżetu UE pieniądze podatników i nie realizowały zasadniczych idei naszego społeczeństwa, takich jak zwalczanie korupcji, niezależność sądownictwa i wolność mediów. Najważniejszą rzeczą nie jest karanie, lecz ochrona tych zasad, a moje stanowisko będzie tutaj bardzo, bardzo rygorystyczne" - zapewnił Weber.

Na pytanie, czy nie groziłoby to wzrostem eurosceptycyzmu w państwach takich jak Polska i Węgry, odpowiedział: "Nie. Dlatego, że widziałem na ulicach Polski wiele demonstracji, na których ludzie naprawdę domagali się silnej Unii Europejskiej broniącej swych zasad".