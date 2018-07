Karakorum. Rosyjski himalaista nadal uwięziony

​W ścianie szczytu Latok I w Karakorum od czwartku czeka na pomoc rosyjski himalaista Aleksander Gukow. Inny Rosjanin, Siergiej Głazunow, z którym Gukow wspinał się w parze, odpadł od ściany i zginął. Akcja ratunkowa została na razie wstrzymana, bo ze względu na złą pogodę śmigłowce nie mogły przetransportować ratowników pod szczyt. Załogi śmigłowców są gotowe do lotu, jednak pogoda uniemożliwia loty w rejonie także dziś.

Aleksander Gukow wysłała rano SMS-a: "Przerąbane. Skąd tyle lawin? Nie mogę stopić śniegu".



Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowali między innymi polscy wspinacze Adam Bielecki i Andrzej Bargiel.



Adam Bielecki kilka dni temu zakończył wspinanie w Karakorum, Andrzej Bargiel zjechał zaś na nartach z K2. Bielecki spakował bazę po nieudanym ataku na wierzchołek Gaszerbrum VII i razem z Jackiem Czechem schodzi do Askole. Napisał wczoraj na Facebooku, że gdyby była taka potrzeba, to jest gotowy zmienić plany i razem z Jackiem Czechem wziąć udział w akcji na Latoku I. Z kolei Andrzej Bargiel znajduje się w Skardu, gdzie dotarł w środę z bazy pod K2. Jak napisał na Twitterze, w związku z tragicznymi informacjami, jakie nadeszły o wypadku na Latoku I, zgłosił chęć pomocy i wzięcia udziału w akcji ratunkowej. Pozostaje w kontakcie z rosyjską ekipą organizującą akcję.



Rosjanie zdobywali szczyt nową, północną drogą, tak zwanym północnym filarem. Latok I ma wysokość 7145 metrów nad poziomem morza. Portal mountain.ru napisał, że Aleksander Głazunow nadał przedwczoraj sygnał SOS: "Potrzebuję pomocy. Muszę być ewakuowany. Siergiej spadł. Jestem w ścianie bez ekwipunku".



Akcja ratunkowa, i o ile w ogóle będzie podjęta, może być bardzo trudna, gdyż ze stoków szczytu osuwają się kamienne lawiny. Według portalu wspinanie.pl, rozważane są dwie możliwości: podjęcie rosyjskiego himalaisty ze szczytu - obecnie jest on na wysokości 6200 metrów - lub zrzucenie mu sprzętu, by mógł samodzielnie zejść.