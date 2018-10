Karawana migrantów zmierza do USA

Kilka tysięcy ludzi z Ameryki Środkowej ponownie wyruszyło w kierunku Stanów Zjednoczonych. Dwa dni temu zostali zatrzymani na moście granicznym między Gwatemalą a Meksykiem. Doszło do starć z policją. Imigranci zatrzymali się na moście. Dzisiaj ruszyli w dalszą drogę.

Zdjęcie /Johan ORDONEZ /AFP

W ubiegłym tygodniu około 200 mieszkańców Hondurasu wyruszyło do Stanów Zjednoczonych. Po drodze przyłączali się do nich kolejni, w tym także z Gwatemali i Salwadoru. Karawana urosła do około tysiąca osób - mężczyzn, kobiet i dzieci.

Meksykańskie służby graniczne zapowiedziały nadanie imigrantom statusu uchodźców. Warunkiem jest jednak to, by udali się do tymczasowych obozów, gdzie mają zostać sprawdzone ich wnioski i dokumenty. Imigranci są jednak zdeterminowani i chcą dostać się do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Donald Trump ostrzegł w czwartek, że wyśle wojsko i zamknie granicę z Meksykiem, jeśli kraj nie powstrzyma grup zmierzających do USA.