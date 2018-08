​Kard. Nycz: Kara śmierci jest czymś nie do przyjęcia

"Kara śmierci jest czymś nie do przyjęcia na gruncie nauczania Kościoła Katolickiego. Papież Franciszek jest konsekwentny w rozwoju doktryny Kościoła na ten temat" - powiedział PAP metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Zdjęcie Kard. Kazimierz Nycz /Pawel Wisniewski /East News

Watykan opublikował w czwartek wydaną 11 maja bieżącego roku decyzję papieża Franciszka, wprowadzającą do Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdzenie, że kara śmierci jest niedopuszczalna. Jak podawał dotąd artykuł 2267 Katechizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie wykluczała stosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Zastrzegł jednocześnie, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może wcale się już nie zdarzają.

Cytując wypowiedź papieża Franciszka z października 2017 r., nowy tekst tego artykułu głosi, iż "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej".

"Sądzę, że papież Franciszek jest konsekwentny w rozwoju doktryny nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat" - podkreślił kard. Nycz.

Metropolita warszawski nawiązał do encykliki Jana Pawła II "Evangelium Vitae", w której - jak zaznaczył - papież wprowadził takie podejście do kary śmierci, że "jest ona czymś nie do przyjęcia na gruncie nauczania Kościoła katolickiego".

Jak podkreślił kard. Nycz, papież Jan Paweł II mówił, m.in. że "kwestia wykonywania kary śmierci powinna być zakazana, powinno się z niej zrezygnować".

W ocenie kard. Nycza, papież Franciszek robi kolejny konsekwentny krok, doprecyzowując nauczanie Kościoła zawarte w Katechizmie.

"Przywołuje papież Franciszek jako argument ten, który wcześniej był powtarzany przez Jana Pawła II, że dzisiaj zorganizowane społeczeństwo ma możliwość zabezpieczenia się przed człowiekiem zabójcą w sposób skuteczny poprzez więzienie, poprzez dożywocie, czy też poprzez całkowite wyizolowanie. Więc nie ma potrzeby stosowania kary śmierci" - powiedział metropolita warszawski.

Podkreślił również, że papież Franciszek przywołuje też argument antropologiczny i teologiczny o godności człowieka, której "nie pozbawia nawet największy grzech i największa zbrodnia". "A w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby kara śmierci była w tej sytuacji usprawiedliwiona. Stąd też papież jednoznacznie wprowadza do Katechizmu stanowisko nauczania Kościoła" - zaznaczył kard. Nycz.

Dodał, że papież Franciszek nawołuje przy tej okazji wszystkie miejsca świata i wszystkie kraje, gdzie kara śmierci jest stosowana, by szybko szły w kierunku takim, że godność człowieka jest szanowana.

Zdaniem kard. Nycza, z pewnością, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, odbędzie się wiele dyskusji.

"Sądzę, że w ten sposób toruje się tę drogę, która ma kilkadziesiąt lat, jeżeli nie więcej w historii myśli etycznej i teologicznej Kościoła. Sądzę też, że był to krok oczekiwany. Papież Franciszek jest konsekwentny w tym, co naucza o godności człowieka, ale także jest konsekwentny, idąc drogą swoich poprzedników" - ocenił.

Stanisław Karnacewicz