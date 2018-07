Karta Rodziny także na Litwie

Litewski parlament na wzór m.in. polskiego ustawodawstwa zatwierdził ustawę o Karcie Rodziny, która przewiduje zniżki dla rodzin wielodzietnych. Karta Rodziny zacznie obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku.

"Karta Rodziny to system ulg, przywilejów i zniżek dla rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci, a także wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne" - powiedziała we wtorek PAP przewodnicząca sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), posłanka Rita Tamaszuniene, inicjatorka ustanowienia Karty Rodziny.

System ulg i zniżek w ciągu najbliższego roku przygotuje rząd. Swoje oferty dla dużych rodzin zaproponują państwo, samorządy i przedsiębiorcy.

Karta to kolejna prorodzinna inicjatywa AWPL-ZChR. Od początku tego roku na Litwie został wprowadzony program na wzór polskiego 500+ na dzieci. Partia polska proponowała, by na każde dziecko miesięcznie przysługiwało 120 euro, równowartość 500 złotych. Sejm Litwy ustanowił kwotę na dziecko w wysokości 30 euro, z zapewnieniem, że będzie się ona stopniowo zwiększała. W przyszłym roku ma wynieść już 60 euro.

Kartę Rodziny jako pierwsza wprowadziła Francja w latach 20. ubiegłego stulecia. Od kilku lat Karta funkcjonuje m.in. w Polsce i na Łotwie.