Ratownicy, którym udało się w niedzielę spenetrować fragment rejonu katastrofy w kopalni CSM Stonawa, odnaleźli i wydobyli na powierzchnię ciała trzech zabitych przez wybuch metanu polskich górników. Dalsza penetracja wyrobiska nie jest możliwa z powodu panujących tam trudnych warunków. Rejon zostanie otamowany. Informacje o przebiegu akcji przekazał dziennikarzom rzecznik koncernu OKD, do którego należy kopalnia, Ivo Czelechovsky.

Zdjęcie Kopalnia CSM Stonava w czeskiej Stonavie koło Karwiny /ARKADIUSZ BIERNAT / DZIENNIK ZACHODNI / POLSKA PRESS /East News

Rzecznik poinformował, że rozpoczęła się procedura identyfikacji wydobytych na powierzchnię ciał trzech górników. Pod ziemią wciąż pozostają zwłoki dziewięciu górników, zabitych w miniony czwartek przez zapłon i wybuch metanu.



Dalsza penetracja wyrobiska jest niemożliwa z powodu panujących w wyrobisku trudnych warunków - wysokiej temperatury, niebezpiecznego stężenia gazów i zagrożenia wybuchowego.



Sztab akcji ratowniczej zdecydował, że - zgodnie z pierwotnym planem - zagrożony rejon zostanie otamowany, czyli odcięty od pozostałych wyrobisk specjalnymi tamami.



Tamy są gotowe do zamknięcia, ma to nastąpić jeszcze w niedzielę. Potem monitorowana będzie sytuacja za tamami - odczytywane będą wyniki pomiarów temperatury, stężenia gazów itp. Od wyników zależy, kiedy będzie można wejść do tego rejonu. Może to potrwać nawet tydzień lub dłużej.



Zdjęcie Ratownicy w kopalni Stonava w czeskiej Karwinie / Łukasz Gagulski / PAP

Reklama