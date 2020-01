W prowincji Ghazni w Afganistanie doszło do katastrofy lotniczej - poinformowali afgańscy urzędnicy. Podkreślają oni, że nie wiedzą jeszcze, czy rozbił się samolot wojskowy czy pasażerski.

Zdjęcie /INTERIA.PL

Zdarzenie miało miejsce o godz. 13.30 czasu lokalnego - podaje Reuters.



Reklama

Rzecznik prowincji poinformował, że na miejscu katastrofy wybuchł pożar, a mieszkańcy starają się go ugasić.

Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Prezes państwowych linii Ariana Airlines zdementował informacje, jakoby to samolot tych właśnie linii rozbił się w Ghazni. BBC podaje, że samolot, który się rozbił, to maszyna pasażerska. Jednak afgański urząd lotnictwa cywilnego zaprzeczył, by katastrofa miała związek z jakimkolwiek "lotem komercyjnym".

Prowincja Ghazni jest częściowo kontrolowana przez talibów, co - jak podaje AFP - utrudnia pracę państwowym służbom. Talibowie oświadczyli, że weryfikują doniesienia o katastrofie lotniczej.