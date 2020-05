Katastrofa pakistańskiego samolotu w Karaczi

Samolot pasażerski pakistańskich linii lotniczych ze 107 osobami na pokładzie rozbił się w pobliżu lotniska w Karaczi - poinformował rzecznik linii lotniczych, cytowany przez Reutersa. Do katastrofy doszło w dzielnicy mieszkaniowej.

Zdjęcie Miejsce katastrofy pakistańskiego samolotu /AFP

Airbus A320 linii Pakistan International Airlines leciał z Lahore. Miał lądować na lotnisku Dźinnaha w Karaczi - poinformowano.



Na zdjęciach z miejsca katastrofy, udostępnionych w mediach społecznościowych, widać kłęby czarnego dymu. Do wypadku doszło w dzielnicy mieszkaniowej. Uszkodzeniu uległo kilka budynków. To gęsto zaludniony obszar miasta - podają media.



"Na pokładzie było 99 pasażerów i ośmiu członków załogi" - poinformował Abdullah H. Khan, rzecznik linii lotniczych, cytowany przez Reutersa.

"Ostatnie, co słyszeliśmy od pilota, to to, że ma jakieś problemy techniczne" - przekazał w oświadczeniu.



"Staramy się potwierdzić liczbę pasażerów. Według wstępnych informacji, na pokładzie było 99 pasażerów i ośmiu członków załogi" - powiedział z kolei Abdul Sattar Khokhar, rzecznik pakistańskiego urzędu lotniczego, cytowany przez BBC.



Na miejscu katastrofy pracują służby.



Jak przekazał nieoficjalnie w rozmowie z Reutersem jeden z urzędników lotnictwa cywilnego, wydaje się, że samolot nie był w stanie przed lądowaniem wypuścić kół z powodu usterki technicznej. ale jest za wcześniej na ustalenie przyczyny.



Do katastrofy doszło kilka dni po tym, jak Pakistan zezwolił na wznowienie lotów komercyjnych.