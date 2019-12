1 / 6

Co najmniej 12 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w piątek tuż po starcie z lotniska w Ałma Acie w Kazachstanie - poinformowały miejscowe władze. 49 rannych trafiło do szpitala. Na pokładzie było 98 osób: 93 pasażerów i pięciu członków załogi. Wcześniej informowano o 15 zabitych. Jak poinformował wicepremier Kazachstanu Roman Sklar, doszło do błędu przy liczeniu ofiar.