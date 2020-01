"Unia Europejska domaga się niezależnego i wiarygodnego śledztwa w sprawie katastrofy ukraińskiego samolotu w Iranie" - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker. Na pokładzie samolotu ukraińskich linii lotniczych było 176 osób. Wszyscy zginęli. Maszyna leciała do Kijowa, ale rozbiła się zaraz po starcie z lotniska w Teheranie.

Zdjęcie Szczątki ukraińskiego boeinga /PAP/EPA

Stefan de Keersmaecker powiedział, że dla Unii ważne jest, aby śledztwo odbyło się zgodnie z przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Wcześniej szef irańskiego lotnictwa cywilnego Ali Abedzadeh oświadczył, że "jest przekonany", iż ukraiński samolot nie został trafiony pociskiem. "Jedno jest pewne: ten samolot nie został uderzony przez pocisk" - powiedział Ali Abedzadeh na konferencji prasowej w Teheranie.



Wielka Brytania i Kanada twierdzą, że ich źródła wywiadowcze sugerują, iż to błąd irańskiej obrony przeciwlotniczej doprowadził do zestrzelenia maszyny i śmierci 176 osób.



Ukraińska prokuratura zwróciła się do Kanady z wnioskiem o przekazanie dowodów i wszelkich informacji dotyczących katastrofy Boeinga w Iranie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że wersja o trafieniu maszyny rakietą może być prawdopodobna, jednak wciąż brakuje na to dowodów.