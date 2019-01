Na miejscu wybuchu i zawalenia się klatki schodowej budynku mieszkalnego w Magnitogorsku na Uralu ratownicy odnaleźli zwłoki 21 osób. Wśród ofiar jest dwoje dzieci, 20 osób wciąż uważa się za zaginione.

Zdjęcie Zawalona kamienica / EPA/EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY /EPA

"Wydostaliśmy 21. ofiarę. Jest to mężczyzna" - powiedział agencji TASS przedstawiciel ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.



Poprzednio informowano o 18 wydobytych ciałach.

Reklama

Trwają poszukiwania 20 mieszkańców budynku, którzy zostali uznani za zaginionych i najprawdopodobniej znajdują się pod gruzami.

Do wybuchu i zawalenia się klatki schodowej w zbudowanym w 1973 roku dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym doszło w poniedziałek ok. godz. 6 rano czasu miejscowego (ok. godz. 2 w Polsce). W wyniku eksplozji całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo 48 mieszkań.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej jako główną przyczynę zdarzenia rozpatruje wybuch gazu. W mediach pojawiły się jednak - jak dotąd niepotwierdzone - spekulacje, że w budynku mogła zostać podłożona bomba.

We wtorek wieczorem Komitet Śledczy poinformował, że na miejscu tragedii nie znaleziono dotychczas śladów materiałów wybuchowych.

Justyna Prus