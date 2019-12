Co najmniej 14 osób zginęło, a 35 zostało rannych w piątek w katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się tuż po starcie z lotniska w Ałma Acie w Kazachstanie - poinformowały władze. Na pokładzie było sto osób, w tym 95 pasażerów i pięciu członków załogi.

Zdjęcie Katastrofa samolotu w Kazachstanie /Emergency Situations Ministry of the Republic of Kazakhstan /

Według mediów wśród 35 rannych jest ośmioro dzieci. Władze przekazały, że stan 22 osób, które trafiły do szpitala, oceniany jest jako ciężki.

Reklama

Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy prawie tysiąc osób - podało MSW Kazachstanu.

Samolot Fokker-100 linii Beck Air, lecący z Ałma Aty do stołecznego Nur-Sułtanu, stracił wysokość podczas startu, przebił betonowe ogrodzenie lotniska, po czym uderzył w dwupiętrowy budynek.

W kraju zawieszono wszystkie loty realizowane przez maszynę typu Fokker-100.