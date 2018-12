Kempa odwiedziła polskich żołnierzy w Iraku

Minister ds. humanitarnych Beata Kempa odwiedziła w sobotę wieczorem żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku, służących w tym kraju w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve (OIR).

Zdjęcie Minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa podczas spotkania z przedstawicielami ONZ w Bagdadzie /Witold Repetowicz /PAP

Minister Kempa podkreśliła rolę jaką członkowie polskich sił specjalnych spełniają wspierając irackich żołnierzy w zwalczaniu Państwa Islamskiego (IS). "Państwo Islamskie jest wrogiem całej ludzkości i wasza służba w Iraku służy również ochronie Polski przed zagrożeniem terrorystycznym" - podkreśliła Beata Kempa życząc ich członkom bezpiecznego powrotu do domu.

Dowódca PKW OIR podpułkownik Rafał Wyszyński poinformował ją o zadaniach realizowanych w Iraku, podkreślając, że jest to misja szkoleniowo-rozpoznawcza, a polscy żołnierze nie uczestniczą bezpośrednio w walkach. Wyszyński dodał, że zadaniem polskiego kontyngentu jest zwiększenie zdolności bojowych żołnierzy irackich, by mogli oni samodzielnie i skutecznie zwalczać terrorystów z IS.

Beata Kempa złożyła również polskim żołnierzom życzenia bożonarodzeniowe i podzieliła się z nimi opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 żołnierzy polskich sił specjalnych.