Kim Dzong Un w Seulu? Mało prawdopodobne

Jest mało prawdopodobne by przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un jeszcze w tym roku odwiedził Seul - poinformowała w poniedziałek rano czasu lokalnego południowokoreańska stacja telewizyjna YTN, powołując się na źródło w kancelarii prezydenta Korei Płd.

Zdjęcie Kim Dzong Un raczej w tym roku nie odwiedzi Seulu /ED Jones /AFP

W tym roku, po wielu miesiącach rosnącego napięcia, doszło do wyraźnego ocieplenia relacji między dwiema Koreami, które formalnie nadal są w stanie wojny. Oba kraje zintensyfikowały kontakty dyplomatyczne i podjęły szereg wspólnych inicjatyw, w tym mających złagodzić napięcia wojskowe.

Doszło także do trzech spotkań na szczycie prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina z liderem KRLD Kim Dzong Unem: w kwietniu i maju na granicy między oboma Koreami oraz we wrześniu - w Pjongjangu. Podczas wrześniowego szczytu Kim Dzong Un obiecał, że "w najbliższym czasie" odwiedzi Seul. Mun Dze In dodał wówczas, że podróż ta może odbyć się do końca 2018 roku.

W ostatnich dniach południowokoreańskie media informowały, że Mun Dze In zaprosił przywódcę KRLD do złożenia wizyty w Seulu w dniach od 12 do 14 grudnia. Przedstawiciele prezydenta Korei Południowej podkreślali jednak, że data wizyty Kima w Seulu nie została jeszcze ustalona.