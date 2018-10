Kim są potencjalni następcy Merkel?

Po informacji, że kanclerz Niemiec Angela Merkel nie będzie się ponownie ubiegać o stanowisko przewodniczącej CDU, zgłaszają się kandydaci na jej miejsce.

O tym, że Merkel zapowiada odejście ze stanowiska szefa partii CDU, poinformowała jako pierwsza agencja dpa, powołując się na "koła partyjne".



Według tej agencji, miejsce Merkel chciałby zająć były przewodniczący frakcji CDU/CSU Friedrich Merz. Swoją kandydaturę zgłosili: sekretarz generalna tej partii Annegret Kramp-Karrenbauer oraz minister zdrowia Jens Spah.

Przybliżamy sylwetki tych polityków.



Friedrich Merz



To niemiecki prawnik i polityk przez lata związany z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU). W 2009 roku wycofał się z życia politycznego na rzecz działalności prawniczej - został partnerem w oddziale międzynarodowej firmy Mayer Brown w Duesseldorfie.



Karierę polityczną Merz rozpoczął jako poseł w Parlamencie Europejskim (1989-1994), gdzie należał do Chrześcijańskich Demokratów. Zasiadał m.in. w Komisji ds. Gospodarczych i Walutowych oraz Polityki Przemysłowej. Potem w 1994 udało mu się wywalczyć mandat do Bundestagu, w którym po trzech reelekcjach zasiadał w sumie do 2009 roku.



Merz sprawował już funkcję przewodniczącego frakcji CDU/CSU w latach 2000-2002 (w 2002 roku ustąpił na rzecz Merkel). Wcześniej w latach 1998-200 i później w latach 2002-2004 był wiceprzewodniczącym CDU/CSU w Bundestagu.



Friedrich Merz ma 63 lata.



Annegret Kramp-Karrenbauer

Niemiecka polityk i działaczka CDU, obecnie sekretach generalna partii (od 2018 roku). W latach 2011-2018 (do lutego) sprawowała funkcję premier w kraju związkowym Saara, leżącym na zachodzie Niemiec.

Kandydaturę Kramp-Karrenbauer na stanowisko sekretarz generalnej CDU zaproponowała sama Angela Merkel. Niemieckie media komentowały wówczas, że Merkel skazała tym samym swojego następcę.



Z CDU Kramp-Karrenbauer jest związana od 1991 roku. Najpierw była etatową działaczką partyjną, pracującą jako oficer ds. planowania. W latach 1984-2011 zasiadała w radzie miejskiej w Puettlingen. Od 1999 roku sprawowała mandat w parlamencie Saary. Od 2003 roku pełniła funkcję wiceszefowej lokalnych struktur CDU, a w 2011 stanęła na czele CDU w Saarze.

Od 2001 roku zasiadała w krajowym rządzie, pełniąc tam różne funkcje, m.in. minister spraw wewnętrznych i sportu, minister edukacji, rodziny, kobiet i kultury, była także ministrem sprawiedliwości.



Jako premier Saary zawiązała i ponowiła w 2017 r. tzw. wielką koalicję z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec.

Według informacji agencji dpa, Annegret Kramp-Karrenbauer potwierdziła, że chce kandydować na przewodniczącą tej partii. Agencja powołuje się na uczestników poniedziałkowego posiedzenia zarządu CDU.

Annegret Kramp-Karrenbauer ma 56 lat.

Jens Spahn

Niemiecki minister zdrowia 38-letni Jens Spahn ogłosił, że też chce kandydować na szefa CDU, by zastąpić kanclerz Angelę Merkel na czele ugrupowania.



W przeszłości polityk ten dał się poznać jako krytyk działań Merkel w kryzysie uchodźczym w 2015 roku i przedstawiciel konserwatywnego skrzydła chadeków - pisze o nim dpa. Od marca 2018 roku Spahn jest ministrem zdrowia w jej rządzie.

Spahn związany jest z chadekami od 1995 roku, gdy wstąpił do młodzieżówki Junge Union. Dwa lata później został członkiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Od 2002 roku zasiada w Bundestagu, w kolejnych wyborach z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2012 roku wszedł do zarządu federalnego CDU, a w 2014 roku dołączył do prezydium partii.



Decydujący zjazd

Zjazd CDU odbędzie się na początku grudnia w Hamburgu.

Obecna przewodnicząca CDU, kanclerz Angela Merkel zapowiedziała wcześniej w poniedziałek, że nie będzie się ubiegać ponownie o stanowisko przewodniczącej partii, natomiast chce pozostać szefową rządu do końca obecnej kadencji parlamentu, upływającej w 2021 roku. Potem nie zamierza już ubiegać się o mandat deputowanej do Bundestagu ani o żaden urząd w Unii Europejskiej.