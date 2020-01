Kolejna ofiara śmiertelna tajemniczego wirusa w Chinach

Chińskie władze poinformowały o kolejnym śmiertelnym przypadku zakażenia nowym typem koronawirusa. 69-letni mężczyzna zmarł w mieście Wuhan, gdzie wcześniej wykryto ognisko zakażeń. O nowych przypadkach zakażenia wirusem poinformowały tymczasem władze Tajlandii.

Większość zakażonych to sprzedawcy lub klienci jednego z targów owoców morza w mieście Wuhan

Komisja Zdrowia w Wuhanie poinformowała o śmierci kolejnej osoby hospitalizowanej w wyniku zakażenia nowym typem koronawirusa.

Mężczyzna został przyjęty do szpitala w stanie poważnej niewydolności wielonarządowej. Wciąż nie jest jasne, co spowodowało zakażenia. Większość zakażonych to sprzedawcy lub klienci jednego z targów owoców morza w mieście Wuhan.

Przypadki zakażenia nowym typem wirusa, wywołującego ciężkie zapalenie płuc, stwierdzono już w Japonii i Tajlandii. Pacjenci z obydwu państw przebywali wcześniej w Wuhan.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła przed możliwością rozprzestrzeniania się wirusa.

Obawy potęguje okres wzmożonych podróży Chińczyków w związku ze zbliżającym się świętem wiosny, czyli okresem nowego roku według tradycyjnego kalendarza księżycowego.