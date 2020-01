American Airlines uruchamia w maju nowe połączenie z Chicago do Krakowa i reklamuje to polskie miasto zdjęciem z... Gdańska. To nie pierwsza wpadka przewoźnika.

Zdjęcie Widok na zabytki Krakowa z lotu ptaka /123RF/PICSEL

"Nonstop to Kraków. Starting May 7" - głosi hasło na reklamie, znajdującej się niedaleko portu lotniczego Chicago-O'Hare. Bilbord opatrzony jest przepięknym zdjęciem ukazującym panoramę... Gdańska.

Reklama

To nie pierwsza wpadka American Airlines podczas kampanii reklamowej promującej loty do Krakowa. We wrześniu ubiegłego roku w sprawie innej reklamy amerykańskiego przewoźnika interweniował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W sieci pojawił się wówczas spot, w którym Budapeszt był reklamowany jako miejsce, gdzie można popływać statkiem po Dunaju, Praga jako miejsce, gdzie można iść na spektakl teatru lalkowego, a Kraków jako miasto, gdzie można napić się wódki z przyjaciółmi.

Ta prezentacja stolicy Małopolski wywołała spore oburzenie w mediach społecznościowych.

Po interwencji Majchrowskiego, American Airlines przeprosiły krakowian, którzy mogli poczuć się urażeni, tłumacząc, że celem spotu było zaangażowanie osób obserwujących kanały społecznościowe i wzbudzenie zainteresowania Krakowem.

"Oprócz samego postu, który został zaprojektowany jako szybki zwiastun, opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej specjalną sekcję na temat nowego połączenia, zawierającą informacje o krakowskich atrakcjach, np. o wspaniałym Zamku Królewskim na Wawelu, pięknym krakowskim Rynku Głównym i magicznym Kazimierzu. Na stronie nie ma żadnych odniesień związanych z degustacją alkoholu" - zapewnili wówczas przedstawiciele American Airlines.