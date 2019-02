Kolejne europejskie państwa uznają Guaido

Hiszpania, Francja i Szwecja uznały w poniedziałek lidera opozycji i szefa parlamentu Wenezueli Juana Guaido za tymczasowego prezydenta tego południowoamerykańskiego kraju. To pierwsze państwa UE, które zdecydowały się na taki krok. Dołączyła do nich również Wielka Brytania.

Zdjęcie Lider opozycji i szef parlamentu Wenezueli Juan Guaido /JUAN BARRETO /AFP

W pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym Wenezueli o władzę rywalizują dwa ośrodki.

Na czele jednego z nich stoi obecny prezydent Nicolas Maduro wspierany m.in. przez Rosję. Przywódcą drugiego jest Guaido, który 23 stycznia ogłosił się tymczasowym prezydentem i może liczyć m.in. na poparcie USA.

Zakończyć kryzys humanitarny

Wielka Brytania uznała lidera opozycji i szefa parlamentu Wenezueli Juana Guaido za tymczasowego prezydenta - ogłosił w poniedziałek szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt.

"Nicolas Maduro (prezydent Wenezueli - PAP) nie rozpisał wyborów parlamentarnych w ciągu ośmiu dni, które mu wyznaczyliśmy. A więc Wielka Brytania wraz z europejskimi sojusznikami uznaje teraz Juana Guaido za tymczasowego konstytucyjnego prezydenta aż do wiarygodnych wyborów. Miejmy nadzieję, że zbliży nas to do szybszego zakończenia humanitarnego kryzysu" - napisał Hunt na Twitterze.