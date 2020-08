W mediach społecznościowych opublikowano kolejne oświadczenie Swiatłany Cichanouskiej. Główna rywalka Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorus prosi w nim, by jej rodacy nie wychodzili na ulice i nie stawiali czoła policji. Polski dziennikarz na Białorusi Andrzej Poczobut uważa, że Cichanouska została zmuszona do wystosowania takiego apelu.

"Ja, Swiatłana Cichanouska, dziękuję za udział w wyborach prezydenckich. Białorusini dokonali wyboru" - mówi opozycyjna kandydatka w wyborach prezydenckich na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Cichanouska dziękuje wszystkim, którzy ja poparli. Dalej zwraca się z apelem. "Białorusini! Apeluję o rozwagę i poszanowanie prawa. Nie chcę krwi i przemocy. Proszę, abyście nie stawiali czoła policji, nie wychodzili na ulice, żeby nie narażać życia. Dbaj o siebie i swoich bliskich" - mówi.



Szef MSZ Litwy Linas Linkeviczius, którego cytuje Reuters powiedział we wtorek, że liderka białoruskiej opozycji została poddana silnym naciskom i nie miała innej możliwości, niż wyjechać z Białorusi. Minister wyjaśnił, że Cichanouska otrzymała wizę upoważniającą ją do pobytu na Litwie przez rok.

Wcześniej w serwisie YouTube pojawiło się nagranie z Cichanouską, w którym zapewnia ona, że sama podjęła decyzję o wyjeździe. Zobacz TUTAJ .

Natomiast przedstawicielka kandydatki w wyborach prezydenckich Wolha Kawalkowa powiedziała agencji Reutera, że Cichanouska została wywieziona z Białorusi przez białoruskie władze. "Została wywieziona z kraju przez władze. Nie miała wyboru. Pięć minut przed wizytą omawialiśmy nasze plany na przyszłość i z pewnością nie miała zamiaru opuszczać kraju" - przekazała Kawalkowa.



"Ważne, że jest wolna i żyje. Wyjechały razem z Maryją Maroz. Jednak zakładnikami jest część zespołu Swiatłany" - przekazała, cytowana we wtorek na kanale niezależnego portalu Tut.by w serwisie Telegram.

Została zmuszona?

Polski dziennikarz na Białorusi Andrzej Poczobut uważa, że Cichanouska została zmuszona do wystosowania wezwania do rodaków. "Przed wyjazdem z Białorusi Swiatlana Cichanouską została zmuszona do odczytania z kartki oświadczenia, w którym nawolala Białorusinów, by nie wychodzili na ulicę i nie protestowali" - podaje na Twitterze. Reporter i lokalny aktywista pisze wprost, że Cichanouska jest teraz zakładniczką.



Starcia z milicją

Od niedzieli 9 sierpnia u wschodniego sąsiada Polski trwają starcia demonstrantów z milicyjnym OMON-em. Opozycja nie uznaje przegranej w wyborach prezydenckich swojej kandydatki, Swiatłany Cichanouskiej.



Doniesienia są coraz bardziej niepokojące. Reporterzy, blogerzy i obserwatorzy praw człowieka informują o brutalności służb. "Memu koledze Jankowi Romanowi z TV Polonia w trakcie zatrzymania OMONowiec wybił 4 zęby uderzając go nogą w twarz. Janek nie uciekał i nie stawiał oporu" - pisze na Twitterze Andrzej Poczobut.



"Wczoraj byliśmy świadkami, jak siły prorządowe (...) celowały i strzelały do dziennikarzy. W pobliżu nie było protestujących, a reporterzy nosili kamizelki prasowe i naszywki" - relacjonuje dziennikarz z Mińska Franak Viačorka.

