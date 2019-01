Ksiądz Paweł Knurek pracujący w Witebsku na wschodzie Białorusi nie otrzymał od białoruskich władz przedłużenia zezwolenia na posługę w tym kraju - poinformowała internetowa gazeta "Nasza Niwa". Informację tę potwierdził PAP biskup diecezji witebskiej Aleh Butkiewicz.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Ksiądz Paweł Knurek, który przez ostatni rok służył jako proboszcz witebskiej parafii Jezusa Miłosiernego, nie otrzymał przedłużenia zezwolenia na pracę" - powiedział PAP w niedzielę wieczorem biskup witebski Aleh Butkiewicz.



Ks. Knurek na Białorusi pracował ponad 16 lat, po raz pierwszy nie otrzymał wymaganej zgody władz w listopadzie ubiegłego roku - podała "Nasza Niwa".



Odmowa bez uzasadnienia

Reklama

"Wtedy jednak otrzymałem informację od prezydenckiego pełnomocnika ds. wyznań i narodowości Leanida Hulaki, że jest gotów ponownie rozpatrzyć prośbę o przedłużenie. Złożyliśmy ją tuż po Nowym Roku, jednak znowu nadeszła odmowa bez podania uzasadnienia" - powiedział biskup Butkiewicz.

Bez zgody urzędu pełnomocnika duchowni z zagranicy nie mogą nie tylko pracować na Białorusi, ale nawet odprawiać pojedynczych mszy w czasie krótkich pobytów.

Przed objęciem parafii w Witebsku ks. Knurek przez kilkanaście lat pracował w Łyntupach przy granicy białorusko-litewskiej.



Drugi przypadek

Jest to już drugi w ostatnich tygodniach przypadek odmowy przedłużenia zgody polskiemu księdzu. 15 stycznia struktury kościelne na Białorusi poinformowały, że zezwolenia na kontynuowanie posługi w tym kraju nie otrzymał franciszkanin pracujący w Soligorsku, o. Sobiesław Tomala.

Parafianie z Witebska, jak pisze "Nasza Niwa", skierowali apel do prezydenckiego pełnomocnika Leanida Hulaki, by zmienił swoją decyzję. Powołali się m.in. na to, że w ostatnim czasie "Białoruś otwiera się na świat".

O zbiórce podpisów w sprawie o. Tomali przez wiernych w Soligorsku informował kilka dni temu mohylewski portal Katolik.info.

W 2016 r. nakaz opuszczenia kraju otrzymało trzech polskich duchownych. Władze zmieniły jednak tę decyzję i zostali oni na Białorusi.