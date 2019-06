Komisja Europejska została zobligowana do podjęcia działań w związku z nieakceptowalnymi działaniami Turcji na wodach terytorialnych Cypru - zapowiedział szef KE Jean-Claude Juncker na konferencji prasowej po czwartkowym szczycie UE.

"Jesteśmy w pełni solidarni z Cyprem. To, co Turcja robi na wodach terytorialnych Cypru jest totalnie nieakceptowalne. Komisja Europejska zostało zobligowana do znalezienia środków, tak szybko jak to możliwe, jeśli chodzi o ten konflikt i to zrobimy. To nie będą delikatne środki" - powiedział Juncker na konferencji po szczycie.

Unia Europejska wyraziła wcześniej głębokie zaniepokojenie tureckimi planami odwiertów w dnie morskim na obszarach uważanych przez Cypr za wyłączną strefę ekonomiczną tego kraju. Według Brukseli zwiększy to napięcia między Ankarą a sojusznikami.

Cypr jest podzielony od 1974 roku, gdy w odpowiedzi na inspirowany przez Grecję pucz, mający doprowadzić do przyłączenia wyspy do Grecji, wojska tureckie dokonały inwazji. Na zajętej przez nie północno-wschodniej części wyspy proklamowano później Turecką Republikę Cypru Północnego.

Podejmowane od wielu lat wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu nie przyniosły rezultatów.

