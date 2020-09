Prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan wezwał w niedzielę (27 września) obywateli Armenii do buntu przeciwko władzom, które "ciągną ich w kierunku katastrofy i tym, którzy używają ich jak marionetek". Premier Armenii Nikol Paszinian w odpowiedzi stwierdził, że zachowanie Turcji może mieć destruktywne konsekwencje dla regionu - informuje Reuters.

Zdjęcie Walki azersko-armeńskie. /ARMENIA DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE /PAP/EPA

W niedzielę 27 września 2020 r. rano wybuchły walki pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, które od kilkudziesięciu lat są uwikłane w konflikt o Górny Karabach. Armenia ogłosiła stan wojenny i rozpoczęła mobilizację wojska. Tego samego dnia także Azerbejdżan ogłosił, że w części kraju wprowadzono stan wojenny i godzinę policyjną.

Reklama

Na sytuację zareagowała Turcja, będąca sojusznikiem Azerbejdżanu. Ankara zapowiedziała, że będzie wspierać kraj na wszystkie możliwe sposoby. Armenię oskarżyła o przeprowadzenie prowokacji wymierzonych w Azerów.

"Wzywam naród ormiański do przejęcia swojej przyszłości i wystąpienia przeciwko ich przywódcom, którzy ciągną ich w kierunku katastrofy i tym, którzy używają ich jak marionetek. Wzywamy również cały świat, aby stanął po stronie Azerbejdżanu w walce z inwazją i okrucieństwem" - napisał Erdogan na Twitterze, podkreślając przy tym, że Turcja będzie "w zwiększonym stopniu kontynuować" swoją solidarność z Baku (stolicą Azerbejdżanu) - informuje Reuters.

Na słowa Erdogana zareagował premier Armenii Nikol Paszinian. Wezwał on społeczność międzynarodową do tego, by dopilnowała niewtrącania się Turcji w konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, który dotyczy Górnego Karabachu. Jak skomentował Paszinian, zachowanie Turcji może mieć destruktywne konsekwencje dla Południowego Kaukazu i sąsiednich regionów.