Korea Płd. chce wizyty Kim Dzong Una jeszcze w tym roku

Korea Południowa jeszcze w tym roku chce doprowadzić do wizyty w Seulu przywódcy komunistycznej Północy - poinformowało południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia.

Zdjęcie Kim Dzong Un /AFP

Kim Dzong Un wyraził chęć podróży na Południe podczas wrześniowego spotkania z prezydentem Korei Południowej w Pjongjangu. Seul chce, aby do kolejnego szczytu doszło jeszcze w grudniu.



Korea Południowa powtórzyła dziś, że prace nad wizytą Kim Dzong Una w Seulu jeszcze w tym roku wciąż trwają. Podczas szczytu G20 w Argentynie Donald Trump miał zaaprobować pomysł spotkania przywódców państw koreańskich jeszcze przed kolejnym szczytem USA - Korea Północna.



Wcześniej amerykańska administracja informowała, że do spotkania Kima z Trumpem może dojść na początku przyszłego roku. Agendę potencjalnych spotkań na najwyższym szczeblu z przywódcą komunistycznej Północy komplikuje jednak fakt, że Korea Północna nie przedstawiła planu konkretnych działań dotyczących denuklearyzacji. Waszyngton sceptycznie odnosi się też do postępującego zbliżenia między obydwiema Koreami, w sytuacji braku progresu w negocjacjach rozbrojeniowych.