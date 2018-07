Korea Płn. nadal produkuje materiały do bomb nuklearnych

Korea Północna nadal produkuje materiały rozszczepialne do bomb nuklearnych, pomimo swojej obietnicy denuklearyzacji - przyznał w środę sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Zdjęcie Mike Pompeo w Senacie /AFP

Zapytany na przesłuchaniu komisji senackiej, czy tak jest, Pompeo odpowiedział demokratycznemu senatorowi Edowi Markeyowi: "Tak, zgadza się... Tak, nadal produkują materiały rozszczepialne".

Po szczycie Trump-Kim w Singapurze amerykański prezydent zapowiadał, że denuklearyzacja Korei Płn. rozpocznie się "bardzo szybko", choć w podpisanym przez obu przywódców oświadczeniu zabrakło konkretnego harmonogramu tego procesu. Trump informował również, że Pjongjang jest skłonny zniszczyć "ważny ośrodek" testów silników rakietowych.

Wątpliwości komentatorów wzbudził również fakt, że w oświadczeniu nie znalazł się wymóg, by denuklearyzacja była możliwa do weryfikacji, co Waszyngton uznawał wcześniej za podstawowy warunek. Trump zapewniał po szczycie, że USA będą miały w Korei Płn. "wielu ludzi", którzy zweryfikują postępy.