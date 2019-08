Korea Północna zawiesza współpracę z Południem ze względu na trwające obecnie na Półwyspie Koreańskim manewry wojskowe sił Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna Północ uważa, że naruszają one międzynarodowe umowy. Władze w Pjongjangu wykorzystują manewry jako pretekst do kolejnych testów rakietowych. Według zachodnich ekspertów, reżim Kim Dzong Una pracuje nad systemem nowych, niezwykle szybkich pocisków.

Zdjęcie W sobote Korea Północna znów - po raz piąty w ostatnich tygodsniach - przeprowadziła testy balistyczne /JUNG YEON-JE / AFP /AFP

- Nie będzie żadnych rozmów między obiema Koreami tak długo, jak długo trwają ćwiczenia wojskowe Korei Płd. i Stanów Zjednoczonych - oświadczył w niedzielę rano szef departamentu Ameryki Północnej w ministerstwie spraw zagranicznych KRLD, Kwon Dzong Gun.

Jak zaznaczył, apele Korei Południowej wysyłane pod adresem sąsiadki z Północy, by zaprzestała prób balistycznych, są "nonsensowne", ponieważ z punktu widzenia Pjongjangu "testy rakietowe są realizacją prawa do samoobrony".

"Jeśli wziąć pod uwagę, że obecne manewry Korei Płd. i Stanów Zjednoczonych zostały oparte koncepcyjnie na idei, że to my jesteśmy wrogiem, nie ma szansy na rozmowy międzypaństwowe" - zaznaczył północnokoreański dyplomata. Seul "powinien zrozumieć, że dialog byłby w takich warunkach bardzo trudny" - dodał.

Kwon Dzong Gun uważa, że gotowość do rozmów, pojawi się, "gdy Korea Południowa zakończy w trybie pilnym te ćwiczenia lub złoży wiarygodne wyjaśnienia i przedstawi rzeczowe argumenty, dlaczego je prowadziła".

Wypowiedź północnokoreańskiego dyplomaty opublikowała Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA).

Podała on również w swym niedzielnym serwisie, że testy balistyczne, jakie w sobotę nad ranem czasu miejscowego przeprowadziła Korea Północna, nadzorował osobiście przywódca KRLD Kim Dzong Un.

Nowa broń?

Korea Płn. wystrzeliła w ramach tych testów dwa pociski balistyczne. Była to już piąta próba rakiet, przeprowadzona przez Pjongjang w ostatnich tygodniach. Pociski przeleciały ok. 400 km i wpadły do morza. Także i tym razem testowane były pociski krótkiego zasięgu.

KCNA cytuje wypowiedź Kim Dzong Una, który wyraził opinię, że "przetestowana satysfakcjonująco nowa broń będzie bardziej dopasowana do potrzeb obronnych kraju".