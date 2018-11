Korea Południowa wznowi wycieczki na Północ?

Na świętej dla Koreańczyków z Północy Górze Kumgang odbędą się uroczystości z okazji 20. rocznicy stworzenia programu wyjazdów turystycznych do komunistycznej Północy dla mieszkańców Południa. Ceremonia z udziałem ponad 100-osobowej delegacji z Południa to kolejna inicjatywa współpracy Seulu z Pjongjangiem, choć wyjazdy turystyczne na Północ nie są realizowane już od 10 lat.

W 2008 r. na Górze Kumgang, którą wówczas już w zorganizowanych grupach turystycznych odwiedzali mieszkańcy Korei Południowej, doszło do tragicznej w skutkach sytuacji.

Południowokoreańska turystka, która zeszła z wyznaczonego szlaku turystycznego, została zastrzelona przez północnokoreańskiego żołnierza. Władze Korei Południowej zawiesiły wówczas realizację programu.

Rząd w Seulu, po 10 latach od tego zdarzenia, poinformował dziś, że wydał zgodę ponad 100-osobowej delegacji z Korei Południowej na wyjazd na Górę Kumgang.

Wszelkie wyjazdy obywateli Południa do Korei Północnej zatwierdzane są na szczeblu władz centralnych.



W delegacji uczestniczy m.in. szefowa Hyundai Group Hjun Jong-un. To właśnie ta firma po stronie południowokoreańskiej była organizatorem wyjazdów do Korei Północnej.