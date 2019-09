Kosowo: Planowali zamachy. Sympatycy IS skazani

Sąd w Kosowie skazał sześcioro sympatyków Państwa Islamskiego za przygotowywanie zamachów terrorystycznych między innymi na stacjonujące tam siły NATO, a także we Francji i Belgii. Spędzą w więzieniu od roku do dziesięciu lat.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Szóstka (skazanych) przygotowywała ataki terrorystyczne w Kosowie i poza jego granicami, ataki terrorystyczne na dyskoteki w Graczanicy, ataki na cerkiew w Kosovskiej Mitrovicy, ataki na żołnierzy NATO w Kosowie i inne ataki terrorystyczne we Francji i Belgii" - przekazał sąd w Prisztinie w wydanym w środę wieczorem komunikacie.

Zarówno Graczanica, jak i Kosovska Mitrovica to miasta zamieszkane głównie przez serbską mniejszość w Kosowie.

W Kosowie stacjonuje niespełna 4 tys. żołnierzy NATO w ramach misji pokojowej.

Jak poinformowała prokuratura, podejrzani - pięciu mężczyzna i kobieta - zostali aresztowani w 2018 roku i cała szóstka sympatyzowała z IS. Jedna z tych osób miała belgijski paszport, a część utrzymywała kontakty z kosowskimi bojownikami zaangażowanymi w walki w Syrii i Iraku.

Ponad 300 obywateli Kosowa wyjechało do Syrii od 2012 roku; 70 mężczyzn, którzy walczyli w szeregach organizacji zbrojnych w tym regionie, zginęło.

W samym Kosowie nie było dotąd zamachów terrorystycznych, jednak ponad 100 mężczyzn skazano na kary więzienia lub oskarżono w związku z zarzutami o udział w walkach w Syrii i Iraku. Część ze skazanych uznano za winnych planowania ataków w Kosowie.

W kwietniu władze Kosowa sprowadziły z Syrii do kraju 110 swoich obywateli, w tym czterech bojowników, 32 kobiety i 74 dzieci. Mężczyźni i kobiety zostali oskarżeni o udział w zagranicznym konflikcie zbrojnym, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura przekazała, że prowadzi śledztwa w sprawie ponad 200 innych podejrzanych.