Komisja Europejska wezwała w piątek władze Rumunii do lojalnej współpracy z UE w reakcji na objęcie byłej szefowej agencji antykorupcyjnej tego kraju Laury Codruty Kovesi, a obecnie kandydatki na prokuratora europejskiego, zakazem wyjazdu z kraju.

Kovesi, która jest jednym z dwojga kandydatów na najwyższe stanowisko nowej prokuratury europejskiej, została w czwartek objęta nadzorem sądowym przez organ kontrolujący rumuńskich sędziów i prokuratorów, co oznacza, że nie może ona opuszczać kraju ani rozmawiać z dziennikarzami.

"Komisja Europejska śledzi najnowsze wydarzenia bardzo uważnie, jeśli chodzi o kontekst odbywającego się wyboru szefa prokuratury europejskiej. Jest kluczowe, by wszyscy kandydaci przedstawieni przez niezależny panel selekcjonujący byli traktowani uczciwie w czasie tego procesu. Dlatego KE wzywa rumuński rząd i rumuńskie władze do pełnego respektowania lojalnej współpracy, tak jak to przewiduje traktat" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas.

Rumuński rząd starał się zablokować kandydaturę Kovesi, ale uzyskała ona poparcie Parlamentu Europejskiego i jest teraz jednym z dwojga kandydatów, którzy mogą objąć nowy urząd prokuratury europejskiej.